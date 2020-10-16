大陸女星王梓芠曾在《如懿傳》飾演侍女「阿寶」。(取自百度)

老公拚命護小三，抓姦畫面令正宮心碎。(取自微博)

曾在電視劇《如懿傳》飾演侍女「阿寶」一角的大陸女星王梓芠，近日遭一位女子控訴與日籍老公門間真也偷情，還被當場抓姦在床，令她顧不得腹中還有5個月大的寶寶，對著衣衫不整的王梓芠一陣暴打。

一位北京人妻近日突然在微博控訴，指《如懿傳》的阿寶扮演者與自己任職调酒师的日籍丈夫偷情、非法同居，更曝光自己丈夫赤裸上身護著小三的抓姦畫面，她心碎寫下：「我曾經幻想打散你們，你是不是就會回歸家庭，我為了孩子有個完整家也能既往不咎……現在你又回到她身邊同居，鐵了心了要和她在一起…是什麼讓你在中國北京這麼囂張？這麼無法無天？我會選擇離婚，但不是現在，你應該對孩子負的責任一樣也不能少，並且還要得到相應的法律制裁…我不會成全你們，委屈我和孩子……」。

正宮稱自己會離婚，但不是現在，要丈夫負起對孩子應有責任。(取自微博)

原來這位人妻在懷孕5個月時，發現了丈夫與王梓芠的婚外情，「現在男方拒絕給孩子一切撫養費，連孩子的身份都不承認，還利用他們公司的強大惡勢力背景威逼我打胎，引產…」。

丈夫的狠心對待，也讓人妻徹底心碎，更豁出去曝光一段她挺著身孕衝去王梓芠家中捉姦影片。在這短短數十秒的影片中，只見人妻氣憤地衝上前去對著衣衫不整的小三一陣暴打，邊打邊罵「不要臉」、「我懷孕5個月妳還敢勾引我老公」，而她赤裸上身的丈夫則是拚了命在護找小三，還聲稱不認識這位懷孕女子，渣男行徑讓不少網友看了氣憤不已。

(中時新聞網)