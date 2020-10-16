其中1個禮物是粉絲做的陳奕角色造型翻糖蛋糕。（大璽影藝提供）

演員陳奕16日慶祝34歲生日並舉辦退伍派對，去年底他被拍到與郭雪芙師妹25歲鄭衣庭同遊，戀情遂曝光，首談交往近1年的女友，兩人雖有年齡差距但卻沒有代溝，若持續穩定交往，也期待彼此能走入婚姻，「嚴格來說跟我同期的都結婚了，我算進度落後，我跟楊銘威是高中同學、跟修杰楷是大學同學，他們都當爸了。」

偶像出道的陳奕，對於戀情曝光並沒有太在意，粉絲也挺認同他談戀愛這事，作為男友兼前輩，陳奕說：「如果工作上她有疑問，我會幫她解答，我也是從挫敗中學習的，沒被導演罵過不會成長。」至於兩人如何相識？他表示是藉由彼此的共同朋友牽線，慢慢聊天才進而展開交往。

陳奕的慶生派對眾星雲集，包括周興哲、王心凌、陳楚河、炎亞綸、王傳一、楊奇煜、張榕容、謝佳見等，連「Sweety」的劉品言和曾之喬也為他合體，陳奕說如此大費周章湊齊大家，是因為有感今年碰上疫情大家都不容易，大家能多見一面是一面，「找齊這些人大家滿給面子的，花了2天時間，借用我退伍的理由湊齊大家。」

陳奕這個月退伍，被同袍譽為「曝光量最高的役男」，他自認幸運在疫情間演員工作匱乏時入伍，為政府拍了許多宣傳片，曝光量反而比同行更多，回憶役男生活，他曾在疫情爆發時期走入人群，清明節還去軍人公墓宣導，並要跟里長聯絡，稱自己包了不少口罩。

另陳奕11月底將獲頒年度績優役男，他笑說：「這獎一輩子只能拿一次，比新人獎還難拿！」重返演藝圈後，他現在有兩個新劇本在琢磨，想要挑戰不同於以往高富帥的角色，戲劇電影不拘。

(中時 )