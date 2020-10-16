前高雄市長韓國瑜被罷免後，罷免高雄市議員黃捷、陳致中的行動如火如荼進行中。一位連署站志工媽媽轉述，一位連署罷免陳致中的年輕人說，有很多朋友都後悔罷免韓國瑜。

一位清捷除蟲聯隊連署站志工媽媽接受YouTuber「民正言順」訪問時表示，剛剛有一個來連署的孩子，大概20幾歲，跟她說一定要來簽罷捷連署，他甚至說，「有很多朋友對罷免韓國瑜都後悔了。」

該位年輕人說，光一個預算的問題他就受不了，為什麼行政院長蘇貞昌在韓國瑜被罷免掉，陳其邁上來的時候，馬上就要拿4千億來，表示當初韓國瑜在登革熱、還有種種的那些預算，政府都很明顯在卡他，不給他錢。年輕人說，他就住在這一次最近發生氣爆的那邊，到現在卻還查不出什麼原因，很扯。

還有一位支持罷免陳致中的先生表示，我們只是很單純的希望，前鎮小港可以有更好的議員，出來為我們服務，而不是說只是一個藉由家裡，一輩子也沒做過什麼生意，就可以出來選議員。然後對我們前鎮小港地方建設的關心，完全都沒有。他所談的兩岸問題或是他父親冤獄什麼的，這些對我們議員的職責，是有很大的落差。

(中時新聞網)