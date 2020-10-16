嘉義縣家畜疾病防治所表示，今年白蝦攝食正常，但長不大，且部分肌肉白濁。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所本月20日舉辦「109年度水產動物疾病防治講習」課程。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

近來白蝦、文蛤養殖發生疾病死亡等情況頻傳，嘉義縣家畜疾病防治所本月20日舉辦「109年度水產動物疾病防治講習」課程；所長林珮如指出，飼養管理應和氣候與時俱進，這幾年常接獲漁民苦嘆，「白蝦收成不佳，收入不穩定」等，因此辦理講習，希望協助預防相關疾病發生。

家畜所表示，秋季日夜溫差大，常有漁民說今年白蝦攝食正常，但長不大，大小參差不齊，且部分肌肉白濁，收集近期在東石及義竹水產動物疾病檢驗中心送檢的病例發現，微孢子蟲（EHP）陽性率為66.67％。

家畜所進一步指出，微孢子蟲感染症為一種慢性疾病，可藉由垂直傳播，由病毒以附卵或經卵方式傳染至子代；水平傳播則會從養殖蝦與池水，因此建議應做好源頭管理，另文蛤空殼、死亡情形也一直困擾漁民。

家畜所說，為此特別3樓會議室辦理講習，請行政院農業委員會水產試驗所黃淑敏博士與嘉義大學水生生物科學系主任陳淑美擔任講師，分享國內外白蝦及文蛤養殖新知、生態生理、疾病與常遇問題等。

家畜所說，目前東石「水產動物疾病檢驗中心」服務時間為每周1、3、5上午9至12點；義竹「水產動物疾病防治中心」，每周2、4上午9至12點，如有任何水產動物疾病問題，逕向家畜所詢問或送驗。

(中時 )