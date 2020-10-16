針對台中高分院駁回對北斗星號郵輪的上訴，台中高分檢今再上訴三審。(林欣儀攝)

蒙古籍「北斗星號」郵輪被控經營海上加油站，還販售油品給北韓，蔡姓船東及邱姓金主等6人於2019年遭台中地檢署依違反商業會計法起訴，但此案移送院方後，一、二審都認為被列為證據的照片無法證實為該船，判6人無罪；台中高分檢認為此判決違背最高法院歷來判例及法律見解，今上訴三審。

中檢當初起訴認為，北斗星號郵輪蔡姓船東經營海上加油站，並透過中國籍謝姓男子的仲介，藉以出售油品給聯合國禁運船隻、走私船隻或無法靠港加油的船舶等，該船甚至被聯合國拍到販售油品給北韓的船舶，且其從2018年開始經營海上加油站開始至被查獲，已出售柴油達9萬噸、交易金額17億元。

檢方查出，邱姓金主等人因認為海上加油站有利可圖，便以邱男的公司為名義購入油品，之後將油品儲存在台中港免稅倉儲內，而北斗星號則於高雄補給後，將船開到台中港加滿油料，之後將船開到東海的公海上漂浮，並與謝男仲介的走私船、禁運船等以暗號交易。

中檢去年起訴蔡、邱等6名涉案人，但一審法官認為聯合國提供的北斗星號交易空拍照片缺乏詳細時間、船隻經緯度位置，無法確認該船曾在東海與北韓船舶交易油品，且台灣也沒禁止以船舶為載具進行的公海油品交易，判決蔡等人無罪。

檢察官不服提出上訴，但台中高分院認為檢察官的舉證無法形成被告有罪確信，又無其他證據能證明蔡男等人犯行，駁回上訴。

台中高分檢今指出，蔡男等人長期從事船舶運送，也知國際公約為防止船舶汙染、有規範油品交易的限制，卻仍在東海上販售油品給大陸等船隻，法官採信被告的辯解，已違背法律歷來見解，決定上訴三審。

(中時 )