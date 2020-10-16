反嘴鴴有著纖細、往上翹的嘴喙，且羽色黑白分明，容易辨識。（蘇銀添提供）

時序入秋，嘉義縣布袋鹽田溼地可見反嘴鴴及大白鷺等冬候鳥。（蘇銀添提供）

時序入秋，嘉義縣布袋鹽田溼地不僅已有珍稀的黑面琵鷺陸續報到，嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添近日也記錄到數以百計的反嘴鴴，場面壯觀；他指出，以前很少見的反嘴鴴，近年常在布袋溼地看到牠們足跡，2年多前更曾目睹上千隻反嘴鴴在上面棲息。

布袋鹽田溼地西鄰台61線、東至台17線，北以布袋聯絡道為界，南則以新岑里為界，每年可記錄3萬多隻鳥類。根據「2019台灣新年數鳥嘉年華」報告指出，布袋鹽田溼地鳥隻數連續6年蟬聯全台之冠，當年度共計3萬7988隻，為全台179個樣區最高。

蘇銀添多年來協助中研院、縣府在布袋鹽田溼地復育鱟，他表示，正值入秋之際，民眾前往溼地賞鳥，欲看到黑面琵鷺，多半需要靠運氣，不過預計從11月到隔年1月為數最多，目前最普遍看到的冬候鳥為反嘴鴴、小型鷸科及黑腹燕鷗。

蘇銀添進一步說，以前台南四草經常有百隻以上的反嘴鴴出沒聚集，不過這幾年在布袋鹽田溼地反而更常見，一大群的反嘴鴴通常會在清晨、黃昏時分覓食，牠們上翹的嘴喙在水面撈過來又撈過去，模樣生動有趣，讓布袋溼地在這個季節裡，每天都熱鬧非凡。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺表示，反嘴鴴是西濱沿海常見集體行動的冬候鳥，推測可能是其他棲地環境改變，使這邊近年數量遞增，甚至少數到夏天還留在布袋，之前還有朋友在布袋新塭看到反嘴鴴築巢生蛋，他認為，或許有一天反嘴鴴會從冬候鳥變成留鳥也說不定。

(中時 )