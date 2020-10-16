哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）彰芳暨西島離岸風場計畫參與2020台灣國際智慧能源週，參展攤位大走北歐風，把哥本哈根搬進台北，成為全場最吸睛的場館。此外，展覽期間舉辦多場次、多主題的離岸風電講座，並將在彰化推動有名的『追風科學工作坊』引進攤位與學童同樂，讓每位參與者即便在疫情期間不便出國，也都能在北歐風情中認識離岸風電與彰芳西島離岸風場計劃豐碩的成果。

本次為彰芳暨西島離岸風場計畫連續第二年參與經濟部所舉辦的智慧能源週（Energy Taiwan），在展覽攤位設計上，跳脫傳統攤位設計的式樣，以哥本哈根的童話色彩元素為基調，輔以小美人魚、新港等著名景點設計，搭配陣陣的咖啡香，讓來訪的民眾彷若置身丹麥。

而在繽紛的攤位裡，不同於一般的計劃解說，CIP 本次別出心裁，以台灣綠能人才培育與風電科技知識為核心，以大學研究生、高中生至小學學童為對象，辦理系列的教育講座與工作坊，展現彰芳暨西島離岸風場計畫對台灣綠能教育推動與決心。

首先由彰芳西島風場之工程暨驗證經理 Tania Moreira與電纜經理 Anthony Michelin打頭陣，針對臺灣大學離岸風電學程學生，分別開設離岸風電水下基礎設計與海底電纜鋪設的座談會，分享專業產業知識；此外，邀請北一女學子參與由資深技術總監 Maya Malik主講的Girl Power 離岸風電女力講座，暢談離岸風電產業與女性職場經驗；最後則是將CIP在彰化推動頗具成效的學童『追風工作坊』帶進展區，邀請超過20名台北市三民國小的學童同樂，在創意風車DIY中學習綠能與風電的基礎知識。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，擁抱綠色能源是一種生活態度。CIP自進入台灣以來，除了積極本土化，亦努力透過各種教育推廣，讓「綠能」與「永續發展」走進每個人的生活裡。

(工商 )