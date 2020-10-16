環保署等部會16日舉辦「2020台灣循環經濟高峰會」，環保署副署長沈志修指出，希望2030年台灣回收的塑膠有25％可再回到產業重新使用，2050年時達到塑膠資源全回收零廢棄目標。

環保署舉例，近年來多處進行減速，其中小琉球推動「小琉球無塑低碳島示範計畫」，從源頭減塑、資源回收垃圾減量、污水妥處清新空氣、美化環境優質飲水、無塑旅行減碳減廢等五大主軸，透過政府及民間團體共同推動，從食、衣、住、行、育、樂等面向逐步落實塑膠減量，並建立環境友善的低碳永續經營模式。

為減少島上塑膠使用，除源頭減塑、資源回收垃圾減量外，也在島上設置共9處（10台）飲水機於觀光港、風景區、公船候船室及安檢所，減少塑膠包裝飲用水的使用，並透過民間團體的響應，推廣無塑旅行，例如：「琉行杯共享行動」、「海灘貨幣」，以及2020年為減輕一次性餐具造成的環境負荷，推出以「咕咕幣」租借「飛炫box便當盒」的環保餐盒租借服務，透過多項措施，達成無塑島。

(工商 )