立榮航空9051包機昨從高雄小港機場起飛前往東沙島,被香港飛航情報區禁止進入,今傳出是我方主動取消進入要求調頭,交通部民用航空局今公布區管中心通聯紀錄,還原當時的交接過程,而根據通聯記錄,是港方明確表達不接受立榮航班進入。

民航局指出,我方航管詢問是否有軍事演習,香港方面並沒有提供具體說明,香港方面也表示沒有事先發布飛航公告(NOTAM),我方因此被迫返航,並非港方所稱主動取消。

民航局呼籲港方,應釐清並說明本次事件過程及原因,並希望類似影響飛安事件不再發生,也期待港方未來應依照國際規範,和我方共同維護國際飛航的安全及秩序

根據錄音抄件內容顯示,雙方航管交接立榮9051航班過程中,香港區管中心在上午9點36分突然致電我方區管中心,表示「…… we have got a danger area west of kapli actually its very close to kapli over looking traffic and the safty altitude is flight level two six zero or above(我們有一個危險區在kapli航點西面非常接近kapli相關航空器安全高度要在26000呎或以上)」。

由於港方事先並未發布飛航公告,也未告知我方此一訊息,我方航管人員向對方表達並不知道此事,由於立榮航機最高飛行高度為2萬5000呎,反覆確認後,港方表示「hong kong cannot accept this aircraft(香港無法接受該航空器)」,而我方航管人員再次確認對方態度後,通知立榮9051航班機師,機師基於安全考量,決定返航。

