泰國反政府示威者不顧政府所頒布的緊急法令，連續第二天聚集在曼谷進行示威，要求總理帕拉育辭職，並呼籲限制君主權利。面對聲勢越來越浩大的反政府浪潮，帕拉育16日則表明不會辭職。

據新加坡聯合早報網報導，帕拉育16日召開內閣會議後向記者表示，緊急法令將對違反禁止政治集會者採取法律行動，並指緊急法令可能長達30天。

針對示威者要他下台的呼聲，帕拉育說：「我不會辭職。政府必須動用緊急法令，因為抗爭活動已變得越來越暴力……緊急法令可能長達30天，一切得看局勢發展而定。」

泰國總理帕拉育16日召開內閣會議後，向記者發表談話。面對聲勢越來越浩大的反政府浪潮，帕拉育16日則表明不會辭職。（美聯社）

另據香港中通社16日報導，曼谷的反政府示威活動升級，泰國政府15日凌晨4時發布公告，宣布曼谷地區即刻進入「非常緊急狀態」，禁止5人以上集會，違者將被逮捕，且最長可被拘留30天。不過15日仍有逾萬名示威者違反規定舉行抗議。

15日，約1.5萬名示威者湧向曼谷鬧市區的拉差帕頌路口，高呼口號要求總理帕拉育下台、改革泰國王室，並施壓警方釋放被捕的示威者，包括人權律師阿農（Anon Numpa）和學運領袖巴利（Parit Chiwarak）。示威者中還能看到身穿校服的中學生。

對於違反集會禁令，曼谷警方警告，所有示威者將面臨法律後果。同一天，刑事法院以涉嫌企圖傷害王后對兩名示威者發出逮捕令；如罪名成立，兩人或面臨終身監禁。

與此同時，政府內部人士透露，泰國中部北碧府的數百名士兵已經抵達曼谷，協助守衛議會大樓和政府辦公大樓。

據界面新聞、《曼谷郵報》報導，15日禁令生效後，警方當天驅散了在總理府外紮營的抗議者。但15日下午，大批抗議者不顧禁令，湧向位於曼谷鬧市區的拉差帕頌路口。

大學生組織是本輪遊行的中堅力量，而在15日的遊行中還出現了中學生的身影。為避免被警方調查身分，參加示威的中學生用膠帶封住了校服上的身分標識。一名學生手持的標語上寫道：「致親友，如果我受傷，不要對我參加遊行生氣，應該對傷害人民的人生氣。」

面對示威人群，警方手持擴音器再次宣讀政府禁令的內容，警告如果違反禁令將面臨法律後果。示威者則不斷推搡負責守衛的警察，最終佔領了拉差帕頌路口。

示威行動持續到當日晚上10時，抗議組織領袖堅持要求釋放被捕的示威者、帕拉育下台、王室改革、國王不得支持政變。

當天的示威遊行結束後，學生組織領袖還呼籲16日繼續遊行，並在此後的每天遊行，直到政府回應抗議者的訴求。學運領袖巴利在獄中寫信呼籲示威者，「在曼谷和其他各府分散地點快閃出擊」，他也提醒其活動成員，不要徹夜待在外面，靈活運作，天天示威。

在15日的新聞發布會上，曼谷警察部門負責人比耶稱，所有示威者都會遭到起訴。他還警告年輕人，「參加這類遊行會影響你的將來」。

本周以來，警方已逮捕了約40名示威者和示威者領袖，包括本輪抗議的靈魂人物之一、人權律師阿農。

(中時 )