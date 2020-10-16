在大陸媒體報導台灣間諜案後，陸委會發言人邱垂正公布，尚有149名台灣人在大陸失聯。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（16日）反駁，陸委會近日屢屢散布不實言論，無端指責大陸，關於「迅雷－2020」專項行動所涉台灣間諜案，犯罪事實清楚，證據確實、充分。

朱鳳蓮表示，大陸國家安全機關和有關司法機關嚴格依法辦案，依法保障犯罪嫌疑人、被告人各項合法權利。陸委會對此心知肚明，所謂「誣陷台灣民眾」的說法完全是歪曲事實，心裡有鬼。

朱鳳蓮指出，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸共同政治基礎，導致國台辦與陸委會、海協會與海基會聯繫溝通機制停擺至今。陸委會編造所謂「通過兩岸既有聯繫機制提出要求」的謊言，完全是罔顧事實，公然欺騙台灣民眾。

朱鳳蓮表示，陸委會所謂「149例台胞在大陸失蹤」的說法與事實嚴重不符，完全是惡意炒作。事實上，在大陸有關方面協助下，很多所謂「失聯台胞」已經與家人取得聯繫或返回台灣。

朱鳳蓮指責，民進黨當局一方面針對大陸大肆進行情報竊取和滲透破壞活動，一方面又混淆視聽，刻意把少數涉案人員包裝成從事兩岸交流的人士，試圖轉嫁責任、嫁禍於大陸，居心叵測。

朱鳳蓮強調，事實勝於狡辯，民進黨當局應停止政治操弄，停止針對大陸的情報滲透破壞活動，不要在歧路上越走越遠。

(中時 )