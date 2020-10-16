家中最惱人的情況，莫過於許多蚊蟲殺之不盡，反而越來越多。一名女網友表示，自己家裡不斷有螞蟻大軍出沒，試過各種藥全都無效，螞蟻們依舊頭好壯壯，於是跑去全聯買某樣產品，在紙板上寫下「好吃」兩字，隔天起床一看效果超驚人。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》PO文表示，家中長期受到螞蟻侵害，嘗試過各種殺蟲藥全都無效，於是自己跑去全聯買了瓶「蟻絕劑」，用藥劑在紙板上寫下「好吃」兩個字，放在廚房後便上床睡覺。

原PO跑去全聯買了瓶「蟻絕劑」寫下好吃兩字，隔天螞蟻大軍全軍覆沒 (圖／我愛全聯-好物老實說)

沒想到隔天醒來沒看見半隻螞蟻，跑去廚房，看見螞蟻大軍全在紙板上狂吃藥，全軍覆沒，讓她開心直呼「好吃就一直吃吧」，但也擔憂「不知道是真的有效，還是被螞蟻當點心帶回家，隔天再來」。

網友看見PO文後笑翻，紛紛留言：「不用擔心，這個是真的有效」、「你的好吃兩個字成功騙到螞蟻了XD」、「好用到嚇嚇叫」、「這款很強，安心吧」、「感謝推薦，下班就去買」、「這款要放蟻窩附近，讓螞蟻帶回去給蟻后吃才有效」，但也有人反應：「我家螞蟻吃這款吃到有抵抗力了，都開心搬回家隔天再來...」、「用來用去還是痱子粉撒洞口最有效」、「這款很能吸引螞蟻，但殺不死...」、「這其實是螞蟻飼料」、「螞蟻適應力超強，每半年就要換一款...」。

(中時新聞網)