台中市卓越青工總會，16日舉行第三屆總會長交接大會，會中國民黨主席江啟臣(左4)代表致贈「眾望所歸」匾額，給新任總會長劉燈鐘（右4）。（黃國峰攝）

台中市卓越青工總會，16日舉行第三屆總會長交接大會，由台中市黨部主任委員林敏霖（中）監交下由前總會長王定霖交接給新任總會長劉燈鐘。（黃國峰攝）

國民黨主席江啟臣16日出席台中市卓越青工總會第三屆總會長交接大會，會中由前總會長王定霖交接給新任總會長劉燈鐘，江啟臣也代表致贈「眾望所歸」匾額，他表示，年輕人也不是鐵板一塊，端看我們怎麼做，也看國民黨怎樣調整、怎麼改革，怎樣溝通、怎樣論述他們所關心的議題。

台中市卓越青工總會第三屆總會長交接典禮，在台中市黨部主任委員林敏霖監交下由前總會長王定霖交接給新任總會長劉燈鐘，國民黨主席江啟臣也代表致贈「眾望所歸」匾額，期待台中市卓越青工總會能在新任總會長劉燈鐘的帶領下，會務繼續發展，蒸蒸日上。

江啟臣表示，萊豬事件中，面對不負責任、不溝通、也不顧人民健康的執政黨，國民黨誓死捍衛國民的健康，今日立院總質詢，也杯葛了一天。江啟臣話鋒一轉表示，過去外界普遍認為，國民黨在年輕人中沒市場，沒年輕選票，這的確是過去遭逢的困境，但年輕人也不是鐵板一塊，端看我們怎麼做，也看國民黨怎樣調整、怎麼改革，怎樣溝通、怎樣論述他們所關心的議題。在立法院、在地方如能照顧他們關心的議題，這些點點滴滴都是在累積對國民黨的認同，不是不可能，而是我們要不要做調整。

江啟臣接著表示，在青年工作上，我們期待卓越青工能帶領青工，在他的青年工作上發揮效益，也很多人批評說，人家叫你退出校園，你真的就跳出校園？黨政軍退出校園，是組織退出校園，但工作不能退出校園，別人也都在做，校園內或許不能有中國國民黨的黨務組織，但青年工作沒有設限任何地點、機構，因此也期待卓越青工能給予青工指導，將青年工作落實到可以接觸到的各個領域，重新找回年輕人對中國國民黨的支持。

(中時 )