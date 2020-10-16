因為久病過世，冰凍後竟「死而復生」，印度最近發生一起死人復活的離奇事件，一名74歲、長期臥病在床的男子，被弟弟發現在家中過世，於是請殯葬業者將哥哥冰在冷凍櫃，想不到20小時過後，殯葬業者來取屍體時，發現男子睜開眼睛，根本沒有死。

住在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的一名男子薩凡納（Sarvanan），日前發現久病、長期臥床的哥哥庫馬爾（Kumar），不管自己怎麼叫都叫不醒，由於哥哥長時間遭受病痛折磨，薩凡納以為哥哥已經過世，因此請殯葬業者提供冷凍櫃，準備辦理後事。

庫馬爾被放進冷凍櫃20小時後，殯葬業者前來取遺體，打算進行後續處置，結果庫馬爾眼睛突然睜開，且手還在抖動，嚇壞殯葬業者，但薩凡納當下不認為哥哥還活著，應該只是靈魂尚未離開，但殯葬業者仍將庫馬爾送醫治療，果然還有生命跡象。

根據外媒報導，警方不認為弟弟薩凡納是「故意」誤判庫馬爾死亡，並將他放進冷凍櫃，應該是對哥哥的疾病不甚了解，才會以為哥哥已經往生，不過，薩凡納仍被控危害人類生命行為、與危害他人人身安全等2項罪名，目前正在進行深入調查。

(中時新聞網)