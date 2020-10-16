又髮夾彎！防疫初期口罩不夠，中央疫情指揮中心宣導說，「健康的人不用戴口罩」，現在民眾搶打流感疫苗，衛福部卻改口因為民眾防疫意識提升，預期流感疫情傳播有限，要暫緩50到64歲中壯年施打。對此，台北市議員游淑慧說，連內湖阿媽都料得到，今年疫苗施打會很踴躍，陳時中不是神嗎？怎麼連這都算不到？

游淑慧今（16）日在臉書上貼文表示，台灣的部長整天護航美國的萊豬，結果連疫苗施打規畫都亂七八糟。剛剛里長怒氣跳腳打電話來抗議，陳時中今天突然喊暫緩50到64歲的施打；可是社區施打疫苗公告早都公布及安排了，衛福部的抽風之舉，讓北市衛生局及里辦全措手不及、人仰馬翻。

游淑慧提到，10月5日、10天前，陳時中為了呼籲施打疫苗，還率先施打流感疫苗，並說今年秋冬有流感和新冠肺炎「兩種傳染病在走」，先打過疫苗可以把流感重症的機率降低，就不會兩病齊發重症，增加治療的困難。僅僅才十天，疫苗施打準備就破功，衛福部今天就改口因為民眾防疫意識普遍提升，預期本季流感疫情傳播有限，所以暫緩50到64歲的施打。

游淑慧怒指，明明是衛福部主動呼籲民眾應該施打，但結果卻沒有準備足夠的量？十天就打臉自己。連內湖阿媽都料到今年疫苗施打很踴躍，陳時中不是神嗎？怎麼連這都算不到？該做的事不做，拜託陳時中部長不要晚節不保，把自己從防疫之神淪成為萊豬肉品代言人。

游淑慧說，這跟農委會、經濟部一樣，早就知道今年降雨量不足，卻沒提早宣導或因應抗旱！我們的執政者撒錢狂做行銷，每天大內宣、大外銷的，說台灣好棒棒，但結果呢？人沒疫苗可打、稲米沒水可灌、農產品沒好價可銷、學校沒學生來念。

(中時新聞網)