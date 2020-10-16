美國房貸機構房地美（Freddie Mac）周四公布迄周四（15日）止一周30年期固定抵押貸款利率平均值，從前一周的2.87％下降至2.81％創新低，也是今年來第十度創新低，外界認為這會進一步推動美國房市榮景。

房地美近半個世紀前開始追蹤美國抵押貸款利率變化，因此30年期固定利率下降至2.81％是開始追蹤以來的新低紀錄。前一次新低紀錄是迄9月9日止一周的2.86％，之後曾一度回升至2.9％，但接著又再開始往下走。

外界認為房貸利率創新低的走勢不可能在短期內停下來。因為聯準會在9月已暗示其在2024年前，將維持目前基準利率近乎零水準不變，這勢必限制房貸利率走高的可能。

由於美國房貸利率不斷往下降，在10月中創今年來第十度新低紀錄，平均來看幾乎每個月都會出現一次新低紀錄，讓民眾的房貸利息負擔不斷減輕。

即使經濟面對新冠肺炎疫情衝擊，但利息愈來愈低而出現租不如買的情況下，不斷吸引民眾置業而助長美國房市景氣回升。根據歷史經驗，即使經濟出現動盪，只要房貸利率夠低，仍足以推升房市。

面對疫情影響，新屋與中古屋的買氣仍相當熱鬧。根據普查局資料，以目前新屋銷售速度計算，新屋供應量只要3.3個月就能賣完，這是1963年開始追蹤以來的最短時間。至於中古屋買氣也不遑多讓。

房屋供應量不足，也是讓房價持續穩定上漲的原因之一。但房價高漲已讓房市的多頭走勢放緩，並可能延後部份美國人置業的能力與意願。

房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）強調，即使許多房貸戶可透過轉貸來享受房貸利率走低的好處，但在疫情影響下，不少人失業或收入大減，因此並非所有人都能受惠低房貸利率的好處。

(工商 )