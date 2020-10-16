金價周線 三周以來首見收黑 20:242020/10/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元16日走弱，連帶國際金價幾近平盤，但金價周線是三周以來首見收黑，主要是美國紓困協議能否在下月大選前敲定被打上問號，削弱黃金抗通膨的需求。倫敦現貨金價周五微漲0.1％，來到每盎司1,909.53美元，不過本周跌幅超過1％；紐約期金小跌0.1％至1,907.5美元。除美國紓困案之外，投資人也將關注英國脫歐貿易協商。 (工商 ) #金價 #周線 #首見 #收黑 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大展投顧看下周指數區間12,500～12,900點 22:182020/10/16 財經 台積翻紅台股鬆口氣 揮軍邁向12,900點關卡 11:302020/10/16 財經 周興哲情傷消瘦不忘關懷趙岱新 04:092020/10/16 娛樂新聞 《國際金融》歐股開盤強勁 周線預計下跌 17:212020/10/16 財經 訊連、集盛、三發地 庫藏股護身 04:092020/10/16 證券．權證 香格里拉台南遠東飯店總經理周麗華 勇奪「台南地區傑出總經理」 17:452020/10/16 財經 解決六甲175線崩塌老問題 台南首次開鑿「大口徑集水井」 21:372020/10/16 生活 台積法說GG尬電動車崛起 台股摔落12800 14:432020/10/16 財經 「驚世夫」王世均認罪 用周杰倫名義詐300萬 判刑4個月 13:562020/10/16 社會 《日股》憂歐洲疫情急升 日經指數收黑 16:132020/10/16 財經 財經熱門新聞 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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