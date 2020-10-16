美元16日走弱，連帶國際金價幾近平盤，但金價周線是三周以來首見收黑，主要是美國紓困協議能否在下月大選前敲定被打上問號，削弱黃金抗通膨的需求。倫敦現貨金價周五微漲0.1％，來到每盎司1,909.53美元，不過本周跌幅超過1％；紐約期金小跌0.1％至1,907.5美元。除美國紓困案之外，投資人也將關注英國脫歐貿易協商。

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