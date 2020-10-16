美元指數 創9月中以來最大周漲幅 20:252020/10/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數16日走勢雖幾近停滯，但市場對全球疫情再度升溫忐忑不安，加上美國新一輪紓困案趕在11月3日大選前通過的希望黯淡，美元仍寫下一個月來最大單周漲幅。美元指數周五在歐洲早盤狹幅震盪下跌0.1％，本周周漲0.7％，是9月中來最大周漲幅；歐元兌美元微升0.1％。 (工商 ) #美元指數 #來最大 #周漲幅 #中以 #走勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國10年期公債殖利率 寫6月以來最大周跌幅 20:252020/10/16 財經 疫情無阻 中美洲友邦海鮮進口額 前三季逆勢增長二成 17:162020/10/16 財經 股價指數期貨贏家專欄－疫苗變數多 生技股行情起伏 04:092020/10/16 證券．權證 兆豐中國內需A股基金 成績亮眼 04:092020/10/16 產業特刊 金價周線 三周以來首見收黑 20:242020/10/16 財經 大股東 看好特斯拉身價衝2兆美元 04:092020/10/16 全球財經 《科技》遠距商機加持 台DRAM前9月出口轉正 11:242020/10/16 財經 「驚世夫」王世均認罪 用周杰倫名義詐300萬 判刑4個月 13:562020/10/16 社會 《日股》憂歐洲疫情急升 日經指數收黑 16:132020/10/16 財經 周興哲情傷消瘦不忘關懷趙岱新 04:092020/10/16 娛樂新聞 財經熱門新聞 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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