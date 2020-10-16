美元指數16日走勢雖幾近停滯，但市場對全球疫情再度升溫忐忑不安，加上美國新一輪紓困案趕在11月3日大選前通過的希望黯淡，美元仍寫下一個月來最大單周漲幅。美元指數周五在歐洲早盤狹幅震盪下跌0.1％，本周周漲0.7％，是9月中來最大周漲幅；歐元兌美元微升0.1％。

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