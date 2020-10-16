歐洲疫情重燃，各國再祭防疫措施推升避險情緒，德國10年期公債殖利率本周跌至近7個月低點，料寫下6月來最大周跌幅。10年期德債殖利率16日僅下滑1個基點來到-0.62％，總計本周跌掉9個基點，是自迄至6月12日當周以來最大周跌幅。歐洲疫情再起之下，頂著避險光環的德國公債，殖利率跌至3月中旬來新低。

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