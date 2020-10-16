全球主要小麥產區陷入乾旱，引發供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨價16日漲至近6年高點，周線也可望連3紅。CBOT交易最熱絡小麥期貨，周五上漲0.3％來到每英斗6.2美元，盤中高點觸及6.22美元，是2014年12月以來新高。分析師指出，美國和黑海等主要產區旱象未除，推高小麥價格，本周周漲約4.5％。

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