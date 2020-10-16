CBOT小麥期貨價 飆升至近六年高點 20:252020/10/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球主要小麥產區陷入乾旱，引發供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨價16日漲至近6年高點，周線也可望連3紅。CBOT交易最熱絡小麥期貨，周五上漲0.3％來到每英斗6.2美元，盤中高點觸及6.22美元，是2014年12月以來新高。分析師指出，美國和黑海等主要產區旱象未除，推高小麥價格，本周周漲約4.5％。 (工商 ) #全球 #小麥 #CBOT #期貨價 #產區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升值42基點 10:342020/10/16 財經 河靜鋼 逆勢調降12月盤價 04:092020/10/16 證券．權證 熱門股－東森國際 外資挺價量揚 04:092020/10/16 證券．權證 力麗、國碩報喜 集團同慶 04:092020/10/16 證券．權證 分析師喊話：中國 Model Y 會降價到 118 萬元，首年銷量上看 36 萬輛 10:252020/10/16 汽車情報-汽車新聞 外資期現貨 同步作空 04:092020/10/16 證券．權證 台積電開在盤下 壓抑台股早盤走勢 09:212020/10/16 財經 匯率期貨趨勢專欄－冬季疫情難擋 歐元區間震盪 04:092020/10/16 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－疫苗變數多 生技股行情起伏 04:092020/10/16 證券．權證 《半導體》台積電法說後 外資目標價500元UP 10:502020/10/16 財經 財經熱門新聞 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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