總統蔡英文今日出席台中「台灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）第五屆第二次會員大會」，她強調，政府將持續進行紓困3.0方案，穩住企業生產、穩住勞工就業，也盼業者繼續提供寶貴意見，不只是挺過這一關，還要讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

蔡英文指出，今年5月，TMBA發表了「創罩奇機」紀錄片，讓更多人了解口罩國家隊快速成軍的過程。未來全世界的人一想到口罩，就會想到台灣。不只如此，她還要告訴大家，現在台灣人一想到口罩，就想到口罩國家隊，知道台灣工具機業者實力有多堅強，完成了不可能的任務。

蔡英文承諾，工具機產業讓世界看見台灣，政府也要維持台灣工具機產業在全球的領先地位。當前因為疫情的影響，業界所遇到的困難，以及大家反映的意見，政府都非常重視。

她強調，政府將持續進行紓困3.0方案，提出薪資補貼和一次性營運資金補貼，穩住企業生產、穩住勞工就業。同時也特別編列新台幣30億元，鼓勵大專院校及技職學校，採購和汰換老舊工具機。除了協助產業度過難關，也能提升學生的產業技能，縮短進入產業後的學用落差。

蔡英文希望，政府會持續密切注意業者的營運狀況，也請大家繼續提供寶貴的意見，目標不只是挺過這一關，還要讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

(工商 )