配合西洋萬聖節，台中市15大商圈攜手推出「搗蛋童樂趣搞怪Halloween」系列活動，邀民眾來搞怪。(林欣儀攝)

萬聖節不只是孩子們搞怪的節日，也成為商業行銷噱頭！配合10月31日萬聖節，台中15大商圈攜手、將舉辦「搗蛋童樂趣搞怪Halloween」系列活動，除各商圈及店家分別推出各自搞怪或節日應景商品，接下來連續2周還有踩街、遊行等活動，邀民眾一起歡度萬聖節。

商圈業者端出一盤盤配合萬聖節推出的應景商品，包括巫婆湯、南瓜蛋糕或是眼球湯圓、手指餅等，五花八樣的料理或商品吸睛十足，就盼趁著萬聖節活動一掃疫情帶來的低迷買氣，一次搶攻萬聖節商機。

萬聖節系列活動預計從本月24日開跑，其中包括大里商圈推出的「萬聖節玩很大」、頭獎可得到購物金5000元，東海藝術街商圈則有「Halloween-HA！呦鬼呀！我們都在藝術街！」、頭獎可獲得限量萌鬼驚喜包，緊接著，25日大甲商圈的「芋頭尬南瓜、作伙來參加」活動、第一名可獲得3000元獎金及限量保平安背包。

而在31日萬聖節當天，美術園道將舉辦「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」、頭獎高達5萬元，現場並有萬聖市集，周邊15家店家則將限定時間提供禮物、民眾可來高喊「不給糖就搗蛋」獲得禮物；精明一街則於11月1日推出「2020南瓜節大遊行」、參加者並走秀完成可得證書一張，邀民眾一起來搞怪。

台中市府經發局指出，市長盧秀燕重視商圈發展，這次由商圈聯手舉辦萬聖節活動，各商圈並會各自舉辦變裝活動，盼營造台中市成為中部地區最具吸引力的萬聖節活動。

(中時 )