全國漁民節慶祝大會首次移師澎湖舉行，「菊島漁民季」活動16日起一連3天招待全國傑出漁民們暢遊澎湖島，蔡英文總統親臨祝賀，全國43萬漁民「台灣有你們真好」。

正值澎湖海鮮最肥美的季節，全國漁民節慶祝活動各縣市強強滾，澎湖區漁會樂當東道主大方邀請漁民貴賓們跨海來作客，相揪逗陣來逛市集、呷好料。

活動主軸「菊島漁民季」16日至18日連續3天在澎湖馬公第三漁港廣場熱鬧展開，首日開幕式，蔡英文總統蒞臨祝賀加油打氣，頒獎表揚全國模範漁民、優秀漁民。

蔡英文總統致詞感謝澎湖的熱情，感激全國43萬漁民對台灣的貢獻，今年共體時艱疫情難關，漁民們認真努力仍創造900億元漁業產值，台灣有你們真好。

開幕晚會也重金禮聘藝人許效舜擔任主持人，邀請大卡司閩南語歌手向蕙玲、孫淑媚、方怡萍、高向鵬等串場接力開唱，帶動熱鬧最高潮。

澎湖區漁會「菊島漁民季」熱鬧開鑼，「食魚活動」生猛海鮮吃到飽最受歡迎，活動期間每日上午11時30分、下午1時30分、3時30分推出3場次澎湖在地風味美食饗宴，一道道最正港的澎湖漁產小吃：黃金鯧魚塊、酥炸丁香魚、紫菜蝦餅、蒜炒小管等，免費供應來賓們大快朵頤。

「食魚體驗營」及「食魚闖關趣」活動，帶領民眾實地參與潮間帶與抱礅體驗，融入澎湖傳統漁法與漁村風情。現場也設置「農漁特產品市集」、「漁業成果展」、「海洋廢棄物循環利用DIY」等系列活動，歡迎漁民們逗熱鬧。

(中時 )