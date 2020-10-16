民眾貼出影片說明家中洗衣機清洗過半年後，又會飄出黑色不明汙垢，有如髮菜般令他相當困擾。(圖翻攝自臉書社團爆系知識家)

洗衣機是家中常見的電器用品，但內部容易孳生細菌，不少民眾也會請專業師傅來清洗。而日前有民眾困擾的說，家中洗衣機都會定期請專人來清潔，但過了半年左右洗衣機內就會飄出黑色不明汙垢，有如髮菜般，令他相當困擾。而文章發出後就有不少內行人點出問題，「不要再加小蘇打粉進洗衣機了！」

原PO在臉書社團「爆系知識家」上貼出一段影片並說明，自己婆家中的洗衣機為直立式，每年都會定期請專人來清洗，但每半年左右就會飄出黑色的不明汙垢，接著說明平常使用習慣，「平時用自來水、婆婆都用洗衣精洗衣服，會加小蘇打粉，洗完都會打開蓋子通風，洗衣機沒有濾網」，更說自己長期下來真的快受不了這些「黑髮菜」了。

就有不少網友點出關鍵，「千萬不要再加小蘇打了」、「小蘇打粉會卡垢」、「洗衣服不要加小蘇打」，也有人提供讓洗衣機保持清潔的方法，「去買檸檬酸泡一下，再自動清洗就很乾淨了」、「可以泡碳酸氫鈉洗洗衣機」。

此外，根據三立新聞報導，有很多清洗洗衣機的業者呼籲，洗衣時別再倒入大量小蘇打粉。因為小蘇打粉在冷水中難溶解，若不小心固化的沉積物卡住，也會造成洗衣機的損壞。而小蘇打是用來去油汙、白醋是除臭殺菌，檸檬酸則是去除水垢。

(中時新聞網)