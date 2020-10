美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)最新民調顯示,多數美國人民願意承擔風險保護台灣不受大陸威脅。對此,國民黨立委陳以信則認為,民調並非直接針對美國是否願意為台灣在未來可能的兩岸衝突上出兵,這是要有所理解的。

「測繪未來美國中國政策路徑圖」(Mapping the Future of US China Policy)的民調結果,美國一般民眾甚至支持台灣超過支持澳洲,台灣得到的分數是6.69,澳洲只有6.38,日本6.88,南韓則為6.92,南中國海不知名盟國或夥伴是6.97,顯示美國民眾認知南海對於美國利益的重要。

然而,據《中評社》報導,陳以信直言,「民調並非直接針對美國是否願意為台灣在未來可能的兩岸衝突上出兵,我們歡迎美國普遍對台有更深切的體認、支持,但也應注意地緣政治上的穩定,不能過度倚賴美國對我們的善意。」

至於,針對此項民調結果,行政院發言人丁怡銘則是表示,捍衛自己的國家是台灣人自己的責任,對其他國家的支持表示感謝。外交部北美司司長徐佑典也說,民調反映美國民眾基本立場,外交部重心還是放在維持國內國防與區域穩定,相關政策不會因民調有所改變。

(中時新聞網)