美國國務卿蓬佩奧日前表示，中國大陸已經為釋放新冠病毒付出代價，大陸外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上表示，中國有句話：「睜眼說瞎話。」說的就是以「撒謊、欺騙、偷竊」為榮耀的美個別政客。這些人把自身抗疫不力的黑鍋歸咎於大陸，抹黑污蔑大陸，服務一己政治私利。

趙立堅指出，中國大陸已多次用時間線等鐵一般的事實介紹中國大陸的抗疫經緯。近日，青島出現新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展大規模流調排査和分類檢測，果斷啟動全員核酸檢測。

「截至10月16日6時，已完成近1075萬份核酸檢測採樣，約佔青島1100萬總人口的98％。包括CNN、《紐約時報》等美媒在內的中外媒體都有報導」，趙立堅譏諷，「建議蓬佩奧先生好好去看一看。」

趙立堅表示，大陸將繼續毫不放鬆地抓好常態化疫情防控，絕不讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。「反觀美國個別政客，他們把一把好牌打得稀巴爛，他們應對疫情的表現，美國人民和國際社會都看在眼裡。他們應該明白，尊重事實、尊重科學才是拯救美國人民生命、戰勝疫情的唯一辦法。」

趙立堅質疑，既然蓬佩奧如此「關心」病毒溯源問題，針對國際社會一直存在關切的德特里克堡生物基地、「電子煙疾病」等問題，美方是不是可以盡早給個說法，給包括美國人民在內的各國人民一個交代？

(中時 )