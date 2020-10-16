拜智慧手機和伺服器的晶片需求強勁所賜，台積電上季獲利創新紀錄。專欄作家指出，除了獲利，每片晶圓的平均價格也值得注意，從這個數字可以看出台積電當前的實力有多狂，台積電在半導體的霸主地位是無庸置疑的。

台積電上季純益增至36%至48億美元，比市場最樂觀預期還高。台積電也調升其全年營收展望，預期全年以美元計算的話，營收將成長逾30%。

美國財經媒體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，還有一個數字值得投資人注意，即每片晶圓平均價格，大多數投資人甚至不肯太費心計算這個數字，相反地，市場常關注較明顯的數字，例如毛利率。但在晶圓代工產業中，每片晶圓的平均價格並不是一項嚴格遵循的指標。

台積電今年第三季每片12吋約當晶圓價格，為創紀錄的3,747美元，比去年同期上漲約9%，比三年前增加23%。價格上漲在晶圓代工業並不是理所當然的事，截至2018年為止，台積電在五年內，每年平均漲價幅度僅1.6%。台積電決定收取多少費用之前，必須評估許多因素，例如成本、產能及需求等因素。

不過，去年的情況開始改變，半導體產業和全球政治經濟也發生一些巨大改變。曾與三星電子並駕齊驅的台積電如今已取得領先地位，過去曾是全球最先進晶片製造商的英特爾（intel）落後幅度已擴大。根據研究機構集邦（TrendForce）數據顯示，目前台積電在晶圓代工市場已有約54%的市占率。

同時，在5G行動技術和AI（人工智慧）推出之際，正面臨了美中科技冷戰，這意味著需要全球最佳晶片製造技術的企業持續增加，許多家公司想要最佳晶片製程都得排隊。

高燦鳴分析，這似乎給了台積電管理階層持續調高價格的勇氣，客戶也似乎客戶也似乎不受影響。無論是在iPhone或高階伺服器，晶片通常是最重要的元件，這種優異元件所提供的更大功率與效率，遠勝於成本上漲的考量。

不過，他也強調，台積電應提高警覺，監管機關、客戶及各國政府可能會擔心該公司太強大，台積電正利用實力調高價格的跡象，可能會加深這些疑慮。但是，就目前來說，所有的人都需要台積電！

(中時新聞網)