台灣「網球一姐」謝淑薇15日在臉書po文，對於國際網總（ITF）來函確認她無法參加東京奧運感到遺憾。由於回函中也提到謝淑薇在2016里約奧運無理由退賽，是ITF不通融其參加東奧的原因之一，謝淑薇16日傍晚再次po文，表示當時體育署長曾告訴謝爸「你女兒已經過氣了」。對此時任體育署長的何卓飛受訪時則嚴正否認，自己絕對沒有這樣說。

已在2017年3月屆齡退休的何卓飛接受電話訪問時表示，當時與謝淑薇父親謝子龍協調奧運出賽事宜，並未說出謝淑薇已經過氣的話。「我反而還希望謝淑薇能繼續參賽，努力為國爭光，怎可能說這種話，當時還有教育部官員、奧會主席在場。」

謝淑薇在臉書po文中提到，ITF以她未參加里約奧運，放在這次東奧不給予參賽的理由，團隊認為並不適合。謝淑薇臉書全文如下：

上一篇回信內文提到，也因為上屆里約奧運無理由退賽，做為其一考量，不給與參賽。（這點我們團隊認為是不適合放在這次不給與參賽理由的）

里約奧運我總不好去信給國際網總說：里約奧運退賽理由為；比賽前兩天我去協調參賽，想說搭檔也都來了，還是希望長官給臺階下，（畢竟用了某些無良媒體人抹黑造謠好一陣子，至少私底下要安撫一下，給個樓梯下來，大家才比較好看），結果被拍桌影響到了專心備戰的心情，導致無法比賽。

總不好寫信回覆讓人家說我們的人這麼頑皮吧

圖－裡面那塊錶是我轉機到里約奧運時在機場買的。名為快樂運動（Happu sport）

這塊錶是送給我 提醒自己打球很快樂 自由

要一直記得快樂運動 不要被外界影響 模糊了自己的理念

里約奧運我自費100萬提早兩週帶團隊去備戰

住在離球場走路五分鐘的地方

每天就是訓練 訓練 再訓練

用的人比我打職業賽還多

我為了爭取奧運門票

忍著疼痛繼續不停的參賽

戰到最後一刻

這一切

都是我與我的團隊奮戰一整年而來

我帥氣的六十歲＋父親為了我能順利參加里約奧運

拜訪了體育署署長

署長說: 你女兒已經過氣了。

這段話他忍了兩年後才告訴我

(中時 )