台灣「網球一姐」謝淑薇15日在臉書po文，對於國際網總（ITF）來函確認她無法參加東京奧運感到遺憾。由於回函中也提到謝淑薇在2016里約奧運無理由退賽，是ITF不通融其參加東奧的原因之一，謝淑薇16日傍晚再次po文，表示當時體育署長曾告訴謝爸「你女兒已經過氣了」。對此時任體育署長的何卓飛受訪時則嚴正否認，自己絕對沒有這樣說。
已在2017年3月屆齡退休的何卓飛接受電話訪問時表示，當時與謝淑薇父親謝子龍協調奧運出賽事宜，並未說出謝淑薇已經過氣的話。「我反而還希望謝淑薇能繼續參賽，努力為國爭光，怎可能說這種話，當時還有教育部官員、奧會主席在場。」
謝淑薇在臉書po文中提到，ITF以她未參加里約奧運，放在這次東奧不給予參賽的理由，團隊認為並不適合。謝淑薇臉書全文如下：
上一篇回信內文提到，也因為上屆里約奧運無理由退賽，做為其一考量，不給與參賽。（這點我們團隊認為是不適合放在這次不給與參賽理由的）
里約奧運我總不好去信給國際網總說：里約奧運退賽理由為；比賽前兩天我去協調參賽，想說搭檔也都來了，還是希望長官給臺階下，（畢竟用了某些無良媒體人抹黑造謠好一陣子，至少私底下要安撫一下，給個樓梯下來，大家才比較好看），結果被拍桌影響到了專心備戰的心情，導致無法比賽。
總不好寫信回覆讓人家說我們的人這麼頑皮吧
圖－裡面那塊錶是我轉機到里約奧運時在機場買的。名為快樂運動（Happu sport）
這塊錶是送給我 提醒自己打球很快樂 自由
要一直記得快樂運動 不要被外界影響 模糊了自己的理念
里約奧運我自費100萬提早兩週帶團隊去備戰
住在離球場走路五分鐘的地方
每天就是訓練 訓練 再訓練
用的人比我打職業賽還多
我為了爭取奧運門票
忍著疼痛繼續不停的參賽
戰到最後一刻
這一切
都是我與我的團隊奮戰一整年而來
我帥氣的六十歲＋父親為了我能順利參加里約奧運
拜訪了體育署署長
署長說: 你女兒已經過氣了。
這段話他忍了兩年後才告訴我
(中時 )
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