今年繼「國光牌海運機油系列」獲得「國家品牌玉山獎」最佳產品獎後，中油宣布旗下國光牌系列潤滑油品—「國光牌液壓油AWS系列」因品質優異，獲得美國著名泵浦製造商Parker Denison國際認證；該公司為世界前三大泵浦製造商，取得該項認證，足以證明國光牌液壓油AWS系列產品品質優良，才能得到國際大廠的認證肯定。

中油表示，「國光牌液壓油AWS系列」及「國光牌海運機油系列」，都是中油為服務國內外產業與航運船舶所研發與生產的優質潤滑油產品。其中，「國光牌海運機油系列」陸續取得如丹麥 MAN ES公司、瑞士WinGD 公司及日本Mitsubishi等船舶引擎製造商國際認證，部分產品認證需與陽明海運合作於船舶引擎進行4000小時之實船測試，並經引擎原廠實地驗證通過始能取得認證。

「國光牌液壓油AWS系列」則應用於工廠機械，此次能獲得美國著名泵浦製造商Parker Denison國際認證，實屬不易。

中油強調，「國光牌」潤滑油脂行銷市場60餘年，涵蓋車輛用油、海運機油、工業用油、製程用油、滑脂等多元化產品，產品種類高達200種以上，除供應台灣各大客戶如中鋼集團、義聯集團、陽明海運、萬海航運等，行銷版圖並擴及大陸與東南亞各國。

(工商 )