疫後求才市場火熱！1111人力銀行表示，2020清大秋季徵才博覽會於16日登場，這次徵才活動是今年新竹首場校園徵才，科技公司求才若渴，共有超過50家指標企業進駐校園搶人，釋出逾萬個工作機會，此次參與廠商涵蓋半導體、軟體設計、系統設計等，包括台積電、上銀科技、廣達電腦、聯發科、聯電等知名企業都開出職缺，數量與類型更多元，積極招手新鮮人！

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，對未出社會的年輕學子而言，校園徵才博覽會是一個可面對面和人資溝通的場域，可更深入了解不同職務的需求及特性，多方搜集資訊，有助於從業選擇更精準。

除了校徵活動外，他並指出，1111大學網也整合全台各大專院校的學校介紹、系所特色、面試機率、薪資預測及值錢證照，透過大數據呈現實用的資訊，可作為畢業生升學、就業的決策參考。

清華大學學務長王俊程表示，以往每年都會有春、秋兩季的徵才博覽會，今年受疫情影響，只舉辦一場秋季徵才博覽會，為把握與學生面對面的徵才機會，不僅廠商數大幅增加50％，現場的職缺數也高達2千個，進一步連結到廠商的官網，整體職缺數更突破1萬，顯示廠商對人才的需求暢旺。

他並指出，為加強學生與企業的互動，清華大學職涯發展中心也提供求職資訊與職能需求，透過學生參訪與企業演講，讓學生對職場有更深刻了解。由於今年是清華大學與新竹教育大學合併後首度有畢業生，徵才博覽會現場不只有科技大廠，也有金融業、文教業等產業進駐搶才。

1111表示，校徵現場有廠商透露，今年因業務拓展關係，人才需求較去年微幅上揚，目前公司急需研發工程師，此波徵才主要鎖定台大、成大、清大、交大、政大5大名校碩士生，新鮮人42～46K，很開心看到許多學生積極求職，且多數做足功課前來詢問。

1111並指出，現場還有大二生超前部署，前來搜集不同職務的薪資待遇及需求，也了解人資主管的用人考量，一名動力機械所碩二的朱同學就說，想找半導體的設備工程師工作，希望起薪至少有40K。

(工商 )