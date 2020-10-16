國民黨主席江啟臣（圖左）16日參加台灣區工具機暨零組件工業同業公會會員大會，業者當場請命，盼早日完成建水湳國際展覽館興建，提升產業競爭力。（張妍溱攝）

台灣區工具機暨零組件工業同業公會，16日下午在台中市潮港城召開第5屆第2次會員大會，逾700名會員代表參加。國民黨主席江啟臣應邀出席，感謝工具機業者於疫情期間，在技術、器具上及人力供應，協助解決國內口罩需求；現場有業者當場請命，盼早日完成建水湳國際展覽館興建，提升產業競爭力。

江啟臣指出，這波疫情影響台灣工具機的生產、外銷，據了解，平均今年1到9月跟去年同期比，衰退約3分之1，每1家廠商都不一樣，代表著整個在工具機生產，然後反映全世界的需求跟供應商，對台灣經濟造成衝擊，國民黨團在立法院提出紓困振興但仍不夠，才又提「紓困3．0」方案，因這波經濟衝擊實在太大。

江啟臣說，工具機現階段出口大陸的項目裡面，將近3分之2屬於ECFA涵蓋範圍項目，這也代表台灣在國際接軌，還有市場的經濟整合的部分，仍須加把勁、對於國內廠商出口的成本來講，是相對增加了，最近台幣又大升、壓力更大，所以大家真的很辛苦，他會全力支持，為在地業者發聲。

江啟臣提醒，這波新冠肺炎疫情在很多先進國家單日確診上萬，所以台灣真的是寶島，雖然國內疫情控制的相對穩定，但是秋冬已經到來，防疫還是不能鬆懈。

(中時 )