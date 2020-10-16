笑氣一直無法可管引發爭議，桃園市政府將在10月底預告「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」草案，要求氣體業者販售時，要列冊登記買家，另外若持有笑氣，無正當理由也可處3000至15000元罰鍰。

桃園市去年查獲使用笑氣件數為134件，施用年齡平均24歲，但今年至7月就查獲455件。衛生局說，笑氣未列為毒品或其他管制物質，無相關法規規範，但若民眾長期吸食，將造成末梢神經與脊隨病變，出現四肢麻痺、肌肉無力等症狀，甚至出現嗜睡、幻覺、失憶、憂鬱等。而笑氣未納管，導致警方抓到後，只能依照社會秩序維護法裁處，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，因責任輕，吸食、販售者多數不怕。

為此市府將在10月底預告「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例」，將俗稱笑氣的「一氧化二氮」列管，未來業者若販售，需要列冊登載購買人資訊、標示警語及廠商資訊。若特定旅宿業及娛樂場所業者發現場所內有人持有或施用，而未通報，可罰3至9萬元。若持有笑氣者，拿不出持有正當理由，也可開罰3000至15000元罰鍰。衛生局說明，若對草案內容有修正建議者，草案預計10月30日預告，可在14天內陳述意見。

基層員警普遍認為，「有總比沒有好！」1名員警說，雖然有自治條例可罰，但希望中央還是盡速修法，否則自治條例與社維法同樣都是罰鍰，對販售、吸食笑氣者來說差異不大。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )