美國國防部的一項研究顯示，乘客戴口罩在客機機艙內感染新冠肺炎的風險非常低。這項研究結果對備受疫情衝擊的航空業來說是佳音。

美媒報導，美國國防部與美聯航研究人員在過去的六個月中，在美聯航的波音777-200與波音767-300客機上放置人體模型。該模型裝有氣溶膠發生器，藉此可模擬呼吸與咳嗽等與新冠病毒傳播密切相關的過程。

每次測試都會有約1.8億個顆粒釋放到機艙中，而這相當於數千次咳嗽產生的顆粒數量。研究人員藉此探究了在乘客佩戴或不佩戴口罩的情況下，冠病病毒顆粒如何在機艙內傳播。

在測試中，研究人員假設飛機上只有一名新冠病毒感染者，且乘客不會在機艙內走動。

在進行了300多次的測試之後，研究人員得出結論的是，當一名乘客戴著口罩坐在位置上時，那麼即便客機的每個座位都有乘客，該乘客頭部呼吸區域內也只有0.003%的空氣顆粒具有傳染性。研究人員指出，在大多數客機上，機艙內空氣大約每三分鐘更新一次，更新後的空氣75%來自機艙外，只有25%的空氣為已有空氣循環。

研究人員強調，波音777-200與波音767-300等客機機艙清除傳染性顆粒的速度不僅比家庭住宅快15倍，而且甚至比先進的醫院手術室與病人隔離室也要快5五至六倍，即使飛行時間長達12小時，乘客也極不可能暴露於具有傳染性劑量的新冠病毒顆粒中。

美國聯合航空公司發言人厄恩斯特說，由於客機配備了通風與過濾系統，機艙內空氣循環速度很快，因而99.99%具有傳染性的微粒在六分鐘內離開了機艙，這表明機艙是安全的室內公共場所。

據報導，該研究結果或有助於全球航空業復甦。在該項研究結果出爐之前，國際航空運輸協會曾於上週發布另一份研究報告指出，在客機上感染新冠病毒的風險與被雷劈一樣低。

報告指出，在疫情爆發後搭飛機的全球12億旅客中僅有44起潛在的機上傳播病例，而這44起病例大多發生在尚無強制口罩令的疫情初期。

(中時 )