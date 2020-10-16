台南市佳里警分局交通分隊警員曾揚修今年參加警政署甄選，當選全國績優交通警察，消息傳來，消息傳來同仁與有榮焉紛紛道賀，分局長甘炎民對於隊上同仁積極任事，服務民眾，深具同理心，服務績效連續4年榮獲警政署肯定，倍加讚許。

曾揚修現年35歲，2010年基層警員特考班畢業，已婚，育有1男1女，家庭和樂，工作也積極認真。曾揚修實際從事交通業務工作達2年以上，於現場處理交通事故繪圖詳細，蒐證觀察入微，身具同理心，發現可疑，追查到底。

曾揚修去年破獲交通肇逃案件13件，還原事實真相，贏得讚賞，其中去年8月25日5時21分在七股區市道173線與南39-1線路口處理自撞燈桿交通事故，因細心蒐證，查獲王男持有改造手槍案。

對於同事的祝賀，曾揚修表示，身為第一線處理人員，除基本處理原則外，仍需交通分隊、各派出所警力的協助作為後盾，獲獎榮耀並非個人成就，而是屬於佳警團隊的每一位成員，樂把這份殊榮與全體同仁分享。

(中時 )