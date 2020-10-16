現代人常常因為生活節奏快速，導致三餐無法如理想中一般規律，你吃早餐嗎？除了工作忙碌來不及吃外，不少人因為怕胖，也會選擇省略早餐，直到中午才進食，少吃一餐既減肥又省錢，始得常常一天只吃一餐或兩餐，而但對於吃早餐才有助減重、不吃早會更胖等理論眾說紛紜。

吃早餐具控制食慾效果 不易在非進餐時間吃零食

對此，美國密蘇里大學特別進行研究，看不吃早餐是否有助減重。研究中將學生分成2組，一組不吃早餐，另一組早餐中吃進500大卡熱量，但早餐的組成以穀片加牛奶或優格等富含蛋白質的食物，研究長達3週，除問卷調查外並合併腦部核磁共振檢查。

結果發現，腦部掃描顯示吃早餐組的學生不僅有飽足感，且腦部控制食慾動機與獎賞的反應減少，具有控制1天食慾的作用，不易在非進餐時間吃不健康的零食。

含碳水化合物 助加快新陳代謝、抑制飢餓

美國北卡羅來納大學追蹤調查10000名中國民眾飲食習慣長達5年半，發現每天平均攝取5公克味精的人，發胖機率較每日攝取不到0.5公克味精者增加30；美國科羅拉多大學丹佛校區人類營養中心收集4431人的減重研究則發現，減重效果最好的人，是攝取碳水化合物最高組，攝取最少組反而最胖。該研究結果刊登於來自於《肥胖期刊》、《美國臨床營養期刊》。

另外，研究人員分析，含碳水化合物的食物有助加快新陳代謝，並能抑制肌餓感，來源最好是香蕉、燕麥片、糙米與馬鈴薯等食物。

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(中時新聞網)