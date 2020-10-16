土地銀行派任公司治理主管 副總經理楊享洪兼任 21:112020/10/16 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土地銀行16日公告，派任公司治理主管，事實發生日為10月15日，發生緣由為10月14日第6屆第23次董事會決議通過，土銀的公司治理主管，將由副總經理楊享洪兼任。 (工商 ) #土地銀行 #派任 #副總經理 #楊享洪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同公司派 阻擋股臨會三連敗 04:092020/10/16 產業．科技 大同公司派阻市場派開股臨會接連受挫 盼地院核准大同假處分申請 09:232020/10/16 財經 雲檢防止職棒簽賭重演 與味全龍建立聯繫平台 15:392020/10/16 社會 威脅美金融 螞蟻集團恐列黑名單 04:092020/10/16 兩岸要聞 英業達聯貸 華銀主辦簽約 04:092020/10/15 全球財經 公股行庫 Q4推手機門號跨行轉帳 04:092020/10/15 投資理財 前立委張清芳之子涉吸金 違反銀行法起訴 15:482020/10/16 社會 疫後求才熱！清大徵才博覽會釋出逾萬職缺 20:502020/10/16 財經 全聯自有品牌巧克力甜點、滷味 搶即食商機 18:012020/10/16 生活 元大創新領先 奪五大獎 04:092020/10/16 金融．稅務 財經熱門新聞 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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