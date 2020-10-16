台南民進黨立委賴惠員前天(14日)在立院審查明年度預算時，突然批評鐵路警察訓練不足，揚言凍結鐵路警預算，嚇得鐵路警局副局長葉爾煙趕緊低頭求饒，但賴惠員不為所動，反嗆警政署男人都沒信用，質詢影片PO上網後引爆網友怒火，灌爆賴惠員臉書。

透過影片可以看到，會議到了尾聲，賴惠員突然舉手發言，批評年輕鐵路警察訓練不足，將提案要求凍結十分之一預算。她表示自己一周搭四次台鐵，台鐵、高鐵是國家門面，這些年輕的鐵路警員在值勤中滑手機，丟光警察的臉，儘管葉爾煙與警政署長陳家欽跳出來緩頰，賴惠員卻不為所動，最終4000多萬預算遭凍結5%。

對此有基層員警將影片轉PO到《靠北警察》，大罵賴惠員「蠻橫大立委」，提不出資料佐證，僅憑個人印象就要砍預算，原PO更爆料，表示賴惠員就是不滿搭台鐵時沒被認出，鐵警沒有立正敬禮問好才被刁。

原PO不滿表示，去年才發生鐵路警察李承翰因公殉職事件，今年要揚言要砍預算，根本就是「今天公祭，明天忘記」。

網友也群起攻之，灌爆賴惠員臉書，痛罵「立委可以上班滑手機追劇，警察不行」、「警察看LINE處理業務也要被刁」、「好大的官威啊」、「怎麼又是台南、又是民進黨」、「委員照片修這麼大，難怪別人認不出來」、「就是不滿警察沒跟你跪拜問安麻，當自己女皇嗎」。

儘管賴惠員在臉書道歉，表示一路走來也都感謝警察們的辛勞，自己是愛之深責之切，但不被網友買單，表示為了感謝賴惠員辛勞，決定下次讓她當選台南市民。

影音取自靠北警察

(中時新聞網)