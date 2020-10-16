最狂金曲大咖來了！「流籠到基隆」週六下午開唱，歌迷含淚喊，滿滿回憶殺。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

金曲音樂熱潮來襲！基隆市限定節目「流籠到基隆音樂會」17日下午3點，將在基隆外木山海埔新生地盛大登場，這次除了邀請到入圍今年金曲獎兩項大獎的超級新星「告五人」領唱，還有被稱為行走電影原聲帶的「林曉培」外，還有兩組「超隱藏大咖」，將以耳熟能詳的金曲帶領歌迷，深入港灣、走進西岸，用音樂探索豐厚的基隆地景及文化。

文化局長陳靜萍指出，這次國慶晚會在基隆西四碼頭舉辦，現場邀請到金曲獎最佳樂團「滅火器」獻唱，在基隆掀起一陣音樂狂熱，市府也決定在西岸繼續打造一場盛大的音樂派對，將金曲熱潮接續下來，帶給大家一波又一波的超大咖驚喜。

陳靜萍表示，這次音樂會特別以「流籠」為主題，不僅是因為「流籠」代表基隆西岸當地的特殊文化，在過去交通不便時，更乘載著兩地之間煤礦往來的流籠頭，此外，像白米甕砲台、仙洞巖與基隆燈塔等在地文化地景，在這幾年更是打入台灣人心中，必須景點的名單榜首，更顯示基隆西岸富含的文化底蘊，絕對是未來可期。

陳靜萍提到，這次入圍金曲獎的告五人來到基隆西岸表演，頂著週末不穩定的天氣但仍然不減基隆市民的熱情，現場還有跨世代的魅力女聲林曉培＆ Nokey Band與在地搖滾代表搖滾大嬸也將一同登場，金屬搖滾樂團拾參羊的團員也有過半數來自基隆，其中，還有來自基隆外木山成長的大咖，將一同獻聲登場，要將基隆西岸轉化成音符讓大家好好體會海港生活滋味。

文化局指出，為了推廣西岸珍貴的文化地景，文化局先推出城市漫步「雨都散策」、以及深度巡禮「帶著明信片潮旅行」等，每場活動均秒殺報名額滿，市府為了讓更多民眾感受到海港山城的魅力，將歷史地景結合搖滾音樂表演，期待「流籠到基隆音樂會」能讓更多人前往，聽音樂與基隆西岸深度認識。

(中時 )