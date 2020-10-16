穩站遊戲代理灘頭堡，台灣大哥大16日公布，再次取得Riot Games年度最新MOBA力作《英雄聯盟：激鬥峽谷》台灣代理權，台灣將於12月展開公測。這是繼《符文大地傳說》與《VALORANT 特戰英豪》之後，台灣大所代理的第三款Riot Games遊戲。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，台灣大與Riot Games三度聯手，這次要打造出讓用戶有感的超5G應用。台灣大5G網路已舖設完成近3,000座基地台，李芃君指出，透過5G大頻寬及低延遲等特性，更能幫助玩家在《英雄聯盟：激鬥峽谷》的速度上有更好的展現。

由Riot Games所打造的PC版《英雄聯盟》，一推出便風靡世界、玩家遍布全球，11年來立於不敗之地。這次《英雄聯盟：激鬥峽谷》不僅承襲了PC版的精粹，更為手機環境原生再造、脫胎換骨，還可以讓玩家可以隨時用手機上線組隊。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》是一款具備《英雄聯盟》5對5對戰模式及遊戲深度、忠於符文大地和其宇宙世界觀的手機遊戲。Riot Games開發團隊表示，該款遊戲並非強硬的把PC版《英雄聯盟》移植至手機，而是以全新模組、動畫、遊戲系統，重新再造的一款手機遊戲，最特別的是保留了《英雄聯盟》玩家最熟悉的核心玩法，讓玩家可以透過手機、採用雙搖桿直覺性操控設計，在競技需要速度和精準度時，透過手指啟動虛擬搖桿。

台灣大哥大代理Riot Games旗下的《符文大地傳說》剛推出就獲得iOS及Android的雙榜下載第一。而射擊遊戲《VALORANT 特戰英豪》則堪稱年度必玩射擊遊戲。台灣大9月特別舉辦第一屆《特戰英豪夏季盃》，吸引超過70支專業及業餘隊伍報名，其中不乏職業選手、知名實況主等參加。

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