根據國發會在2020年8月公布的最新人口推估報告指出，臺灣少子化、高齡化的趨勢已難以逆轉，甚至預估2025年就會提前進入超高齡社會，即每5位民眾中就有1位是65歲以上的老人，到了2034年更是一半以上都是中高齡、超過50歲之高齡者。

合作金庫銀行董事長雷仲達表示，高齡化已是臺灣社會關切的重要議題，為使高齡者享受安養生活，事先的規劃與準備必需充足完善。合庫銀行客戶年齡層廣泛，透過多元的金融商品與服務，協助客戶度過創業、成長、安養等人生各個不同階段，是合庫銀行應盡的企業社會責任。

身為樂活安養第一品牌的合庫銀行，除提供全方位金融商品協助民眾為高齡人生預作準備，2020年亦持續舉辦多場「合庫講堂 打造樂活安養精彩人生」活動，直接與民眾對話、傳遞精彩樂活安養人生觀念，10月邀請知名主持人岑永康、百變演員郎祖筠以及國泰醫院復健科物理治療師簡文仁現身說法；演技百變、同時也擔任中華民國老人福利推動聯盟志工長達10多年的郎祖筠以「樂活跟著我」為主題，分享如何快樂生活的秘訣與照顧失智父親長達7年之久的心路歷程；而專長老年體適能、親切和氣的簡文仁則請民眾跟他一起「安養這樣作」，親身示範自創的舒緩動作，緩解身體因老化所帶來的不適。

活動當天，二位講者更與合庫銀行副總經理周俊隆、中華民國家庭照顧者總會秘書長陳景寧深度對談，周俊隆分享合庫銀行結合「租賃權信託、不動產信託、營建資金信託、預收款信託及安養信託」提供創新信託整合服務，協助業者興建安養設施，以提供高齡長輩更多元之居住選擇；郎祖筠暢談自己如何從人生低潮中奮起的秘訣；簡文仁與陳景寧則分別談到長期照護者應有的準備與心態轉換。

合庫銀行積極配合政府政策並秉持貼近高齡長輩需求的理念，2015年領先業界率先推出高齡者活化資產的「以房養老」業務、自2016年起亦連續四年榮獲金融監督管理委員會評定為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行，2020年5月更完成全台第一批長照種子行員訓練，透過270家分行的通路優勢協助高齡者規劃安養人生。

未來，合庫銀行將本著「主動、靈活、創新」的精神，持續發展創新金融商品，提供全方位樂活安養服務。

(工商 )