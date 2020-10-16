有「小鳳飛飛」之稱的歌手方寧，細膩美聲傳唱鳳飛飛經典曲深植歌迷的心，受疫情影響，她從今年1月底自美國洛杉磯表演後，至今沒有任何商演通告，近半年零收入，最慘的是今年5月她開車上高速公路，為閃避積水急踩煞車，意外急轉打滑撞護欄又彈飛，在大車頻繁往來的當下心想「死定了」，所幸最後車彈到外車道免於被撞，不過修車讓她花了10萬元，荷包大失血。

方寧過去曾遇2次嚴重車禍，7年前她駕車前往嘉義參加活動，因太疲累打瞌睡，撞到分隔島前後撞4次，結果大難不死毫髮無傷，那陣子嚇得她不敢再開車，隔1個月後搭計程車，又再度遇上車禍，鐵製的行李箱都被撞凹，回想至今3次的車禍，方寧仍然心有餘悸，坦言自此後「每一天都當最後一天活」，她感謝上天讓她保命，或許也是要她用歌聲回饋，溫暖更多角落。

受偶像鳳飛飛影響，方寧自小就愛唱歌，至今每年都會自辦演唱會，當作自己交出的成績單。過去她為籌備演唱會跟銀行借貸，加上她做甜點也須用錢，因疫情收入減少，的確壓力不小，但熱愛歌唱的她，今年依舊舉辦音樂會，「如果肉體是第一生命，那歌唱是我第二生命，尤其鳳姐（鳳飛飛）的歌曲很有生命力，每次唱都彷彿倒轉到美好時光」。《樂來樂愛寧》音樂同樂會18日將於美福飯店舉行，除了演唱鳳飛飛經典曲，也將帶來廣東、日語、台語等20多首精彩歌曲。

方寧受疫情影響，今年幾乎沒有商演通告。（立派工作室提供）

(中時 )