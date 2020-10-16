金曲歌王吳青峰16日起在台北華山Legacy連續舉辦16場「16葉演唱會」，同是創下Legacy1個月內演出最多場次紀錄。他熱唱新歌〈費洛蒙小姐〉揭開序幕。他唱完〈我會我會〉後，笑虧台下粉絲第一首歌結束都不敢拍手，「大家很怕當第一個拍手的人，你們應該都聽過就要拍手」，他直問粉絲有人沒聽過〈費洛蒙小姐〉，豈料立刻有粉絲舉手，他打趣表示：「我懷疑他舉手是想吸引我注意。」並自虧：「我又再一次落入有心人士的陷阱。」

他開唱前，在IG限實動態，「不知道自己可以撐到第幾場，不管唱得好不好，來的人都要拼命說好聽，請給中年歌手鼓勵。」他在台上，特地希望粉絲忘記限動的發文，他使用特效音說：「我聲音自帶和弦，我唱到最後苟延殘喘，你們要多鼓掌補足空隙。」引起掌聲。

而他近日來忙著彩排，在IG發文怒轟：「彩排在門縫偷錄音，不尊重作品，別說這是喜歡，這叫踐踏，你讓我對世界的不信任又多了一點。」對此，他所屬環球音樂表示：「希望歌迷都能尊重演出者與現場規範。」並事前規定在演出時，嚴禁錄影、錄音、拍照、直播，僅吳青峰不在台上時，開放大家於演出開始前及謝幕後拍照留念。

很疼愛粉絲的他，與團隊設計精緻視覺，從歌迷一入場等待開始，像是進入吳青峰的日常，「青峰讀書、青峰發呆、青峰走路」的「無所事事」影片。一開場，舞台前後投影布幕上，巨大的「吳青峰」，和另一個「腦內吳青峰」進行對話，感受他多變而細膩的心思。此外，吳青峰「16葉演唱會」門票一開賣售罄，16場共吸引1萬5000人朝聖，票房粗估吸金3000萬元。

吳青峰在台北華山Legacy連唱16場。（吳松翰攝）

(中時 )