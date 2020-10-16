就在即將前往新竹縣立體育館，改以桃園領航猿身分參加P＋聯盟熱身賽的璞園建築，16日卻在超級籃球挑戰賽，慘遭「小老弟」中華白106比71痛宰，面對慘輸35分結局，璞園執行教練楊宜峰說：「輸得很離譜，但所有責任都我扛！」

由於陳冠全右手小指扭傷，溫立煌也因左手掌骨裂，讓璞園內線戰力大降，造成16日全場只抓33籃板，竟比中華白還少了14個，雙方三分球也很懸殊，璞園只進4個，中華白卻投進11個，也讓璞園一路落後，甚至最多落後到38分。

儘管早已官方宣布，桃園領航猿將由「一條」劉義祥擔任教頭，璞園則由顏行書擔任主帥，可是目前的台灣超級籃球挑戰賽，以及明天登場的P＋聯盟新竹熱身賽，這兩隊的兵符都將全都交給楊宜峰代理，「明天仍然是我帶，不是條哥！」

如此一來，頓時出現相當詭異的局面，因為楊宜峰竟然帶完業餘的璞園男籃，接著明天換成帶領職業的桃園領航猿，然後陣容還都一模一樣，「沒有完全一樣，盧峻翔、姜廣謙兩名今年SBL選秀球員明天不會打，陳冠全也不一定打。」

「反正現在什麼都我扛，你們媒體可以什麼都寫我，千萬別去寫球員就好，」楊宜峰表示，「今晚我本來只想讓年輕球員上去打，可是面對輸得這麼慘，我只能讓一些老的多打一點。」陳冠全、彭俊諺兩人到現在都沒打過SBL挑戰賽。

(中時 )