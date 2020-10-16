六甲175線25K＋410處自1986年起每逢颱風豪雨，常造成路面下陷、附近民宅及產業道路開裂，嚴重影響用路安全。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區市道175線因位於泥岩破裂帶，汛期間常因地下水宣洩不及而導致道路災害，經評估後南市府工務局決定在此開鑿2口「大口徑集水井」。台南市長黃偉哲16日來到六甲175線25K＋410處視察該工程，盼下次汛期前能完工，解決地方逾30年的道路安全問題。

黃偉哲表示，174、175線是很重要的道路，連接東山咖啡公路以及六甲、楠西農特產品運輸道路，也是居民對外聯繫的一條路，過去不少有施工辦法卻成效不彰，如今想到用集水井方式，希望能把地層中的水順著集水井排出去，避免滑坡造成道路的損害。

六甲175線25K＋410處自1986年起每逢颱風豪雨，常造成路面下陷、附近民宅及產業道路開裂，嚴重影響用路安全，屬高潛示地盤滑動區。

南市府自2014年起從公路局接管養護該路段後，委託專業工程顧問公司對該地盤滑動區進行地滑調查及邊坡監測等評估工作，發現該路段為典型古崩塌地形，上邊坡有烏山頭斷層及中坑斷層通過，地質構造較為複雜，部分泥岩層中有明顯破碎帶，造成地下水異常快速上升，泥岩層易因泡水致強度弱化而產生滑動。

2017至2019年間針對道路路基進行地錨補強，辦理下邊坡排樁樁身裸露處施作地錨，以期減緩地盤滑動速率，也接續進行下邊坡擋土牆及上邊坡擋土牆處復建作業等工程。

今年5月開工的道路邊坡災害復建工程，預計110年5月完工，總工程費4600萬元進行道路復建改善，首開台南先例開鑿2座直徑4.5公尺、深度28公尺的大口徑集水井，導排上邊坡泥岩層中之地下水，降低上邊坡因豪大雨驟升之水壓及水位，減緩大面積塊體滑動致災影響道路安全。

目前該工程進度超前約8％到9％，黃偉哲特別指示工務局，希望能於明年雨季前順利完工，對居民的生命財產還有交通安全都有很大的保障，他也感謝工務局和所有工程人員的辛苦，以及議會的支持讓預算通過。

(中時 )