國內一份針對大陸攻台所作的最新民調，顯示79.8%的受訪者願意為台灣而戰；另外華府智庫戰略暨國際研究中心」一份民調，則指出美國人願意為台灣承擔風險。資深媒體人陳揮文表示，這兩份民調，「都不相信」。

台灣民主基金會最新民調，若台灣因宣布獨立導致大陸武力攻台，有71.5%民眾願挺身而出為台戰鬥，不願意的則有19.8%；若大陸為統一對台灣使用武力，有79.8%的民眾願為台而戰，不願意的則有12.7%。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日發布的最新民調，問若面對大陸威脅，美國應該承擔多少風險來捍衛區域盟友與夥伴，並請他們以一分（不該承擔任何風險）至十分（該承擔重大風險）評分。調查發現，多數美國民眾願意承擔風險，美國一般民眾給台灣的分數為六．六九分，僅略低於美國盟友韓國的六．九二分、日本的六．八八分。

陳揮文《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，CSIS中國實力專案主任葛來儀引用的CSIS民調，以及台灣民主基金會民調，他「都不相信」。你說多數的美國人願意為台灣承擔風險，這種民調是沒有意義的。

陳揮文接著表示，什麼叫做願意為台灣承擔風險？你願意為南韓承擔風險嗎？這是問什麼，什麼叫承擔風險？你應該拿個地球儀給美國的受訪者，問台灣在哪裡？大概在哪個地方，你知道嗎？若美國人連台灣在哪裡都不知道，你問他是否為台灣承擔風險，葛來儀的這份民調非常無聊。

陳揮文指出，台灣民主基金會這份民調，不是第一次做，做了很多，希望它能夠把這個走勢圖做出來，有79.8％的民眾願意為台灣一戰，這非常好，但是希望不要走到那一步，但他也不相信79.8％無論男女老幼，真的打起來會去，他才不相信。所以79.8％民眾願意為台灣一戰，這個數據是令人懷疑的。

(中時新聞網)