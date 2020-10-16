芬蘭女總理桑納‧馬林（Sanna Marin）日前為雜誌拍攝照片，她僅身穿黑色套裝，沒有再穿襯衣，顯出胸前深V線，特別引起注意。有些人批評她如此穿著不適當，但是支持者也出面聲援，紛紛在社交媒體裡上傳自己照片以支持總理。

每日郵報報導，現年34歲的馬林總理，是最年輕的國家領導人之一，她的行事風格也相當新潮，最近，她擔任芬蘭時尚雜誌《Trendi》的10月號封面人物，就看到馬林以一身黑色套裝出鏡，但是沒有襯衣，所以胸前呈現V型深溝。

照片公開後，引發芬蘭社會兩極化的討論，有些人認為為時尚雜誌拍封面照就已經不適當，這樣的造型更「削弱了她的政治專業」，而另一派的人則相當讚賞，表示「是真正的典範，有品位與風格感。」

許多馬林總理的粉絲們，迅速表達了他們的支持，在FB、IG上發布了#imwithsanna的關鍵字標籤，並分享了與總理相類似的造型，每個人都露出自己胸前的V型深溝。

一位馬林的粉絲寫道：「相當時尚的照片。任何譴責者都該停止虛偽的批評。我們美麗的總理，是所有芬蘭女性的榜樣。」

另一位寫道：「如此出色的女傑，她勇於打破腐舊的父權制。」

坦佩雷大學性別研究教授阿努·科維寧（Anu Koivunen）則表示，「肯定有些人認為，馬林不應該出現在時尚雜誌上，因為這會削弱她擔任總理或政治人物的專業地位。」

不過，馬林非常精通社交媒體，這場話題無論正反批評，都是她所樂見的。馬林是一位社會民主黨人，在初入政界時，就善於利用社交媒體為自己打拚知名度，並熱衷倡導環境問題，成為許多選民心目中的進步人物。

她於去年12月成為芬蘭總理，以34歲之齡，成當時世界上最年輕的現任政府領導，不過維持時間不長，幾週後奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茨（Sebastian Kurz）重新掌權，庫爾茨 比馬林年紀小幾個月，當選總理時僅33歲，而使她失去了這個頭銜。

今年8月，她與愛情長跑多年的男友雷柯諾(Markus Raikkonen)結婚，婚前就有個2歲的女兒艾瑪‧阿瑪蘭‧馬林(Emma Amalia Marin)。他們2人在18歲就相識，已經在一起16年了。

馬林相當善用 IG，曾在Instagram上分享懷孕過程，貼出自己懷孕期間的自拍照，甚至是坦胸餵母乳的鏡頭。

(中時新聞網)