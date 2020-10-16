芬蘭女總理桑納‧馬林（Sanna Marin）日前為雜誌拍攝照片，她僅身穿黑色套裝，沒有再穿襯衣，顯出胸前深V線，特別引起注意。有些人批評她如此穿著不適當，但是支持者也出面聲援，紛紛在社交媒體裡上傳自己照片以支持總理。

每日郵報報導，現年34歲的馬林總理，是最年輕的國家領導人之一，她的行事風格也相當新潮，最近，她擔任芬蘭時尚雜誌《Trendi》的10月號封面人物，就看到馬林以一身黑色套裝出鏡，但是沒有襯衣，所以胸前呈現V型深溝。

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"Kohu näytti selkeästi sen, että se, mitä kuvissa näkyi, kertoi paljon katsojasta. Moni ei nähnyt rintavakoa ollenkaan. He näkivät Sanna Marinin pukeutuneena trendikkääseen mustaan housuasuun. Sellaiseen joka oli nähty viime vuosien aikana useissa naistenlehdissä ja Instagram-kuvissa. He painoivat Instagramissa kuvan päälle sydämiä ja kuumia liekkejä. Toiset taas katsoivat kuvaa ja näkivät, miten ammattitaito, älykkyys ja osaaminen ovat kiinni vaatteissa ja kenties siinä, miten paljon ne peittävät ihoa", sanoo Trendin päätoimittaja Mari Karsikas.⠀ ⠀ Lue, mitä muuta Sanna Marinin kuvista noussut kohu osoitti. Löydät tekstin biossa olevan linkin kautta. ⠀ ⠀ #imwithsanna #trendimag

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照片公開後，引發芬蘭社會兩極化的討論，有些人認為為時尚雜誌拍封面照就已經不適當，這樣的造型更「削弱了她的政治專業」，而另一派的人則相當讚賞，表示「是真正的典範，有品位與風格感。」

許多馬林總理的粉絲們，迅速表達了他們的支持，在FB、IG上發布了#imwithsanna的關鍵字標籤，並分享了與總理相類似的造型，每個人都露出自己胸前的V型深溝。

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Sanna Marin, forsætisráðherra Finnlands, sætir núna mikilli gagnrýni þar sem hún er sökuð um að hafa ekki hegðað sér í samræmi við embættið. Margur gæti haldið að gagnrýnin stafi af brotlegri hegðun hennar í starfi, óviðeigandi ummæla eða illa unnum störfum. Gagnrýnin kemur þó í raun starfi hennar ekkert við, heldur stafar hún af því að Sanna sat fyrir á forsíðu tímarits í fatnaði sem fólki fannst ekki viðeigandi. Klæðnaði sem að sumir telja of efnislítinn og/eða of kynþokkafullan. Sumir hafa jafnvel gefið í skyn að hún sé ekki hæf til að starfa sem forsætisráðherra vegna þessa. Sanna er yngsti sitjandi forsætisráðherra í heimi og er leiðtogi 5 flokka samsteypustjórnar. Margir hafa bent á fáránleika gagnrýninnar. Bylgja er hafin til stuðnings Sönnu og konum í stjórnmálum. Bylgja af röddum sem vilja kveða gamaldags hugsanir niður og óviðeigandi gagnrýni sem konur í valdastöðum upplifa meðal annars vegna klæðnaðar. Um allan heim hafa konur í stjórnmálum talað um neikvætt viðhorf gagnvart sér og samstarfskonum sínum óháð flokkum. Í lok árs 2017 sendu 419 stjórnmálakonur á Íslandi frá sér yfirlýsingu þar sem þær sögðu frá því að kynbundið ofbeldi og áreitni eigi sér stað í heimi stjórnmálanna. Í kjölfarið hefur orðið mikil vitundarvakning. Þó megum við ekki sofna á verðinum. MeToo bylgjan hefur til að mynda verið endurvakin í Danmörku eftir að danska fjölmiðlakonan Sofie Linde sagði frá kynferðislegri áreitni sem hún hefur upplifað í starfi sínu. Í Framsóknarflokkinum eru margar konur sem starfa á sviði stjórnmála og stefna á áframhaldandi starf innan þeirra. Útlit og klæðnaður kemur hæfni og getu einstaklinga ekki við. Ungt framsóknarfólk vill að öll geti starfað í öruggu umhverfi þar sem komið er fram við þau af virðingu óháð kyni og klæðnaði. Öll eiga rétt á því að láta í sér heyra og klæðast því sem þau vilja. Við stöndum með Sönnu. #imwithsanna #equality #youthinpolitics @framsokn

Samband ungra framsóknarmanna（@ungframsokn）分享的貼文 於 張貼

一位馬林的粉絲寫道：「相當時尚的照片。任何譴責者都該停止虛偽的批評。我們美麗的總理，是所有芬蘭女性的榜樣。」

另一位寫道：「如此出色的女傑，她勇於打破腐舊的父權制。」

坦佩雷大學性別研究教授阿努·科維寧（Anu Koivunen）則表示，「肯定有些人認為，馬林不應該出現在時尚雜誌上，因為這會削弱她擔任總理或政治人物的專業地位。」

不過，馬林非常精通社交媒體，這場話題無論正反批評，都是她所樂見的。馬林是一位社會民主黨人，在初入政界時，就善於利用社交媒體為自己打拚知名度，並熱衷倡導環境問題，成為許多選民心目中的進步人物。

她於去年12月成為芬蘭總理，以34歲之齡，成當時世界上最年輕的現任政府領導，不過維持時間不長，幾週後奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茨（Sebastian Kurz）重新掌權，庫爾茨 比馬林年紀小幾個月，當選總理時僅33歲，而使她失去了這個頭銜。

今年8月，她與愛情長跑多年的男友雷柯諾(Markus Raikkonen)結婚，婚前就有個2歲的女兒艾瑪‧阿瑪蘭‧馬林(Emma Amalia Marin)。他們2人在18歲就相識，已經在一起16年了。

馬林相當善用 IG，曾在Instagram上分享懷孕過程，貼出自己懷孕期間的自拍照，甚至是坦胸餵母乳的鏡頭。

文章來源：Finnish women take to social media to back their Prime Minister after she was criticised for going TOPLESS under plunging black blazer for magazine photoshoot

(中時新聞網)

#芬蘭總理 #馬林 #深V #套裝