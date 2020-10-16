America’s Flagship - USS Ronald Reagan (CVN 76) Flight Operations U.S. Navy

美國太平洋艦隊周四高調宣佈了雷根號航母戰鬥群重返南海，進行今年第3度部署。大陸智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台更於周五發布衞星圖像指出，美海軍航母雷根號現身南海，而且往東北方向航行逐漸迫近台海。台灣也傳出共軍連兩日動作頻繁，20小時內3次派出軍機進入台灣西南空域，國防部則派遣戰機進行廣播驅離。

據《環球時報》引述美國海軍太平洋艦隊官網消息稱，雷根號戰鬥群已回到南海進行今年第3度部署。在此之前，雷根號航母的行蹤已被大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台曝光，平台同時分析其航向稱，雷根號航母航行路線原由南海經麻六甲海峽預備進入東印度洋，12日卻又突然掉頭回到南海，路徑相當詭異。

美國太平洋艦隊在公告中表示，雷根號航母戰鬥群中包括哈爾西號、麥肯號柏克級導彈驅逐艦以及安提坦號提康德羅加級導彈巡洋艦。雷根航母戰鬥群正在南海開展「海上安全行動」，包括固定翼和螺旋槳艦載機起降、海上打擊演習以及海空部隊的戰術協同演練。

報導說，美國太平洋艦隊重申，雷根號航母戰鬥群致力於維護美國與地區盟友、夥伴國之間的安全協議，並展示了美國海軍力量對整個地區任何突發事件做出快速反應，以及通過部署維護海洋的合法使用，保障國際公海域的開放。聲明還說，雷根號戰鬥群部署，是例行與盟友及合作夥伴的海軍部隊整合，透過演習建立高規格備戰狀態。

《環球時報》認為，雷根號航母戰鬥群的艦船近期一直在南海海域，但如此高調地公佈航母戰鬥群在南海活動屬相當罕見的情況。美國太平洋艦隊曾於本月9日發布雷根號航母在南海開展大規模傷亡演習，7日，美國海軍的柏克級導彈驅逐艦麥肯號出現在南海，並組織艦員進行重機槍武器操作訓練。月12日麥肯號又在南海海域與日本海上自衛隊加賀號直升機航母、雷號驅逐艦進行聯合演練。

在美軍發佈雷根號航母戰鬥群在南海活動的消息之際，共軍軍機進入台灣鄰近空域任務頻率驟增。周四有一架運8反潛機由大陸廣東、福建省交界處的外海飛入台灣西南角後，繼續以東南向飛入西南空域，再依原路線返回大陸，這是自9月以來，解放軍機首度在夜間擾台。另周五早上8時許，還有一架運8反潛機飛入西南空域，下午1時許也有一架解放軍機飛入相同空域，與前一晚的航行高度為4000公尺。台灣空軍依例升空警戒並進行廣播驅離。

我空軍年度例行重大演訓「天龍演習」，將於本月19至30日在花蓮佳山空軍基地舉行，以各項競賽檢視空軍人員的戰備成果。解放軍近期頻頻飛入台灣西南空域，一度傳出空軍有意取消演習。國防部回應稱，空軍戰力足夠應對，天龍演習將如期舉行。

(中時新聞網)