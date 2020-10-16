根據氣象局資料顯示，明(17)日東北風持續增強，桃園以北及東半部仍有局部陣雨，而中南部日夜溫差較大，需注意氣溫變化。未來一周的天氣型態都是屬於受到東北風影響的天氣，降雨以北部、東半部地區為主。對此，氣象專家彭啟明表示，北部及東部降雨略增，但新竹以南都是穩定的天氣，更形容這樣的情況是「一個台灣兩個世界」。

今日天氣受到東北風持續的影響，臺北及東半部地區有局部陣雨。而到了明日東北風增強，大臺北山區、基隆北海岸及宜蘭、花蓮地區的雨勢最明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，需多加注意。而臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區易有8至10級強陣風，海邊活動、海上作業需特別注意。另外臺北地區亦有較強陣風，也需多加留意。

至於氣溫方面，明日北部及宜蘭、花蓮地區氣溫稍降，整日偏涼。而高溫約在24到26度，中南部及臺東高溫約28到31度。中南部也需注意日夜溫差大，外出可以攜帶薄外套，以免著涼。

氣象局也提到未來一周天氣都屬於東北風影響的天氣型態，降雨以北部、東半部地區為主，天氣也較涼。而周末至下周五降雨主要集中在北部及東半部地區，中南部地區大多為多雲到晴。

(中時新聞網)