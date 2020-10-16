泰國一對父母，瀏覽社交平台推特（Twitter）時，無意間看到一部成人性愛影片，仔細一看發現女主角竟是自己18歲的女兒，隨即詢問女兒是不是A片女主角，女兒當場承認，而幕後主使者也被警方抓到，竟然是一名出家和尚。

受害女子的父母，當時正在瀏覽推特，看到一部「多人性愛片」，發現女主角越看越眼熟，與親生女兒根本長的一模一樣，隨即將女兒叫來質問，女兒也坦承不諱，自己的確是女主角，氣壞的父母馬上報警處理。

18歲得受害女子透露，一開始性愛影片由交往1年多的男友拍攝，對方拍完影片，用來威脅自己，要求女子與其他男子翻雲覆雨，同時再將激戰過程拍成影片，上傳到推特、Line等平台宣傳，接著只要觀眾付600泰銖的價格，當作「團體會員費」，就可以看到其他部影片。

經過警方調查後發現，性愛影片主謀是一名和尚，隨後在位於披集府（Phichit）的一座寺廟中逮捕他，即使和尚被逮捕後否認犯罪，不過警方並未採信說詞，目前朝脅迫婦女賣淫、及從事性交易方向偵辦。

(中時新聞網)