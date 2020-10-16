由於輝瑞新冠疫苗安全性在下月第三周獲證實後，將可望在美國申請緊急授權使用，這一消息讓美指期貨止跌轉漲，加上九月零售銷售以三個月來最快的速度增長，優於預期，美股道瓊指數繼連三黑之後，周五一開盤上漲逾100點，那指、標普500均上漲不到1%。

截至台北時間16日晚間9點40分左右，道瓊指數上漲159.94點或0.56%、暫報28654.14點；那斯達克指數上漲47.00點或0.40%、暫報11760.87點；標普500指數上漲12.26點或0.35%、暫報3495.60點。

5大科技巨頭均上漲，蘋果上漲0.33%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.38%；微軟上漲0.15%；Facebook上漲0.36%；亞馬遜上漲0.80%。台積電ADR下跌0.45%。

波音公司（BA）股價大漲逾4%。該公司表示，歐洲最大的航空監管機構歐洲航空安全局（EASA）認為，波音公司已對波音737Max飛機做出改變，使其變得足夠安全，可以在2020年底前重新在該地區復飛。波音737Max發生兩次致命的墜機事故後，已自2019年三月起在在全球範圍內停飛。

輝瑞製藥（PFE）稱該公司研發的候選冠狀病毒疫苗預計能在下月第三周到達安全里程碑，此後將在美國申請緊急使用授權，股價大漲逾1%。

美國九月零售銷售以三個月來最快的速度增長，優於分析師預期，這表明儘管面臨越來越多不利因素，但第三季度最後一個月的消費者支出仍強勁反彈。

至於美國新一輪經濟刺激方案，儘管昨日川普表示會親自介入促成兩黨談判，但能在大選前達成大規模刺激方案協議的希望非常渺茫。

針對新冠疫情惡化，澳新銀行（ANZ）分析師Susan Kilsby和David Croy在一份報告中表示，隨著新病例增加，市場擔心經濟活動放緩。歐洲各地情勢惡化都很明顯，這對經濟復甦勢頭是個重大打擊，並加大了通縮風險。

另外，英國政府最初設置的退歐談判最後期限已過，分析預測，周五雙方繼續進行談判的同時，英國首相強生預料將再度拋出無協議退歐威脅。

(中時新聞網)